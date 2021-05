Problemi Iliad addebito mensile automatico | c’entra ancora il 3D Secure

(Di venerdì 7 maggio 2021) Ci sonocon l’di, con impossibilità di procedere anche nel caso in cui la carta associata sia già stata utilizzata in passato per il pagamento. Come riportato da ‘mobileworld.it‘, sono tanti gli utenti ad aver palesato il disturbo negli ultimi giorni, che hanno ricevuto la comunicazione da partein via del tutto inaspettata. Il messaggio lascia intendere che la carta utilizzata al momento della sottoscrizione non riesce a procedere all’, ricordando al cliente di dover ricaricare la SIM entro il giorno 3 di ogni mese. Icon l’di...

Advertising

infoitscienza : Impossibile telefonare con molti operatori: problemi con WindTre e Iliad | COSA STA SUCCEDENDO - occhio_notizie : State riscontrando problemi? #IliadDown #WindTreDown - usai_marco : #Iliad #Iliad ...ANCHE OGGI 2 ORE D'ATTESA IN MUTE E MI AVETE CHIUSO LA TELEFONATA, SIETE VERGOGNOSI!!!!????????MI RACC… - maxpix69 : #iliad problemi di connessione ??????? - Mr00tette : Io sto avendo problemi con #iliad. Voi? -

Ultime Notizie dalla rete : Problemi Iliad

Ingegnere site - reliability, che dovrà identificare e risolvere potenzialidi ...Posizioni aperte in dieci aree differenti in, l'operatore telefonico che sta implementando la ...Specifichiamo la natura esatta deicon l'area riservata del sito. Non si tratta di difficoltà di login al profilo personale, semmai l'anomalia nasce già a monte. In particolar modo, ...Negli ultimi giorni, diversi lettori ci hanno segnalato un problema con l'addebito automatico di Iliad: come potete vedere dallo screenshot in fondo, un SM ...Due operatori, uno reale e l'altro virtuale, che da tempo cercano di darsi battaglia a suon di offerte. Diverse le promozioni in base alla provenienza ma di fatto entrambi portano offerte davvero inte ...