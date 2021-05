Pass vaccinale e stop per il coprifuoco | Draghi rilancia il turismo La data fissata al 15 maggio

(Di venerdì 7 maggio 2021). Il premier pronto a varare un allentamento delle restrizioni in vista della stagione estiva e invita i vacanzieri a trascorrere le ferie in Italia Il premier Marioha annunciato un allentamento delle restrizioni e, allo stesso tempo, il governo è pronto a varare una serie di disposizioni perre il settore delduramente colpito dalla pandemia. Si parte con la fine dell’obbligo della quarantena per chi arriva in Italia e vuole trascorrere le vacanze nel nostro Paese con laal 15quando il ministro della Salute Roberto Speranza non rinnoverà l’ordinanza non rinnoverà l’ordinanza che impone l’isolamento per chi proviene dall’estero. Per contrastare la concorrenza delle altre località turistiche, ...

È stato impropriamente chiamato passaporto, ma per togliere dubbi e evitare di confondere i documenti, diamo alcuni aggiornamenti da sapere per tempo. In attesa che il Greendell'...... tenendo conto del possesso della certificazione/smart card'.Il Garante della Privacy spiega che il certificato deve valere solo per gli spostamenti e non per entrare in luoghi chiusi, come i locali pubblici. Un atto burocratico che non aiuta nessuno ...Benevento – La stagione estiva è ormai alle porte e il turismo fa i primi passi per ripartire dopo oltre un anno di sacrifici e rinunce. Il settore travel, tra i più colpiti dalla crisi economica caus ...