Morto Frank McRae | l’attore aveva recitato con Sylvester Stallone nel film “Rocky II”

(Di venerdì 7 maggio 2021)all’età di 80 anni. Si è spentostatunitense, interprete spesso e volentieri di ruoli da “cattivo” in pellicole come “007 – Vendetta privata” e “Dillinger”. È deceduto nella sua casa di Santa Monica, in California. L’annuncio della sua scomparsa, avvenuta lo scorso 29 aprile, a seguito di un infarto, è stato dato solo oggi dalla nuora a “Variety”. leggi anche l’articolo —>Nick Kamen, modello e cantante degli anni ’80: lolanciato Madonna Nato a Menphis il 3 giugno del 1942,è stato un giocatore di football americano. Ha militato nelle squadre dei Chicago Bears e nei Los Angeles Rams, prima di intraprendere la carriera di attore. La sua corporatura possente e l’invidiabile altezza (ben 198 cm) ...

