L'ultimo azzardo del Sultano (Di venerdì 7 maggio 2021) Una campagna vaccinale in favore dei Paesi più poveri grazie a un siero «made in Turchia». Il presidente Erdogan vuole sottrarsi all'isolamento internazionale e rilanciare l'immagine del Paese, prostrato dalla pandemia e dalla crisi economica. Il tempo dei tulipani è iniziato e lo splendore della primavera a Istanbul sembra ridimensionato solo dalla spiritualità del mese sacro del Ramadan. Ma, osservando bene le strade della città, si capisce chiaramente come qualcosa non vada, nonostante il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, faccia di tutto per mascherare la realtà. È un leader sempre più ambizioso, alla guida di un Paese sempre più ingombrante sulla scena internazionale e pericoloso per l'Occidente, che, però, rischia di cadere come un gigante con i piedi di argilla. Erdogan, anche durante questa pandemia, ha premuto sull'acceleratore per ampliare la sfera di influenza della ...

