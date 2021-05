Gubbio | esplosione in un fabbricato | due morti e tre feriti VIDEO

(Di venerdì 7 maggio 2021) Una violenta, seguita da un crollo e da un incendio, ha interessato unin località Vocabolo Canne Greche, nelle campagne di(in provincia di Perugia). Un uomo e una donna sono. Tre le persone estratte vive dalle macerie. L’ha provocato il crollo di una parte dell’edificio, in particolare del sottotetto e del primo piano. Nella palazzina, ora messa sotto sequestro, si trovava un laboratorio per la lavorazione della cannabis terapeutica.

emergenzavvf : ?? #Esplosione #Gubbio, due persone estratte vive dai #vigilidelfuoco che sono riusciti a stabilire un contatto con… - repubblica : ?? Gubbio, il video: il momento dell'esplosione nel laboratorio di cannabis light. Bilancio attuale: un morto, tre f… - Agenzia_Ansa : Un morto in esplosione edificio a Gubbio. I Vigili del fuoco recuperano il corpo, c'è ancora un disperso #ANSA - serenel14278447 : Azienda laboratorio di Cannabis Light. Il video dell'attimo dell'esplosione e l'urlo: «Muoiono tutti»

in località Canne Greche, nei pressi di Gubbio. Per cause che dovranno essere accertate nel casolare è avvenuta un'esplosione che ha provocato il crollo del piano superiore e un devastante incendio. Il tipo di incendio, che ha provocato un alto fungo di fuoco nei cieli di Gubbio, ha fatto pensare all'esplosione di alcune bombole di gas gpl. "Non utilizziamo bombole di gas ma alcol e altre..." Ancora ignote le cause, nell'edificio si trattava la cannabis terapeutica. L'attenzione degli inquirenti sui liquidi infiammabili.