Giro d’Italia 2021: startlist e partecipanti. Presenti Bernal, Evenepoel, Nibali e Ciccone (Di venerdì 7 maggio 2021) C’è grande attesa per la partenza da Torino domani, sabato 8 maggio, della 104esima edizione del Giro d’Italia. Sarà una grande battaglia per il Trofeo Senza Fine. Da Egan Bernal a Remco Evenepoel passando per i vari cacciatori di tappe del calibro di Filippo Ganna ed Elia Viviani, fino ad arrivare alla coppia della Trek-Segafredo formata da Vincenzo Nibali, finalmente in ripresa dopo l’operazione al polso, e Giulio Ciccone. Insomma, abbiamo davanti a noi una startlist di lusso per la gara tricolore. E adesso andiamo a scoprire l’elenco definitivo dei partecipanti. startlist Giro d’Italia 2021 IGD INEOS GRENADIERS ? GBR 1 Bernal GOMEZ Egan Arley COL 2 CASTROVIEJO ... Leggi su oasport (Di venerdì 7 maggio 2021) C’è grande attesa per la partenza da Torino domani, sabato 8 maggio, della 104esima edizione del. Sarà una grande battaglia per il Trofeo Senza Fine. Da Egana Remcopassando per i vari cacciatori di tappe del calibro di Filippo Ganna ed Elia Viviani, fino ad arrivare alla coppia della Trek-Segafredo formata da Vincenzo, finalmente in ripresa dopo l’operazione al polso, e Giulio. Insomma, abbiamo davanti a noi unadi lusso per la gara tricolore. E adesso andiamo a scoprire l’elenco definitivo deiIGD INEOS GRENADIERS ? GBR 1GOMEZ Egan Arley COL 2 CASTROVIEJO ...

giroditalia : ???? Tomorrow is a big day…. Are you ready to live an unforgettable Giro d’Italia? Follow the live ?… - giroditalia : Dal 1931 è il faro del #Giro d'Italia. Un simbolo che compie 90 anni e che ha saputo rinnovarsi nel tempo. Per la… - giroditalia : ????? We're coming! | Stiamo arrivando! ?? Opening Ceremony & Teams Presentation del Giro d'Italia 2021 ?? Castello de… - morena_faenza : RT @rtl1025: ?????? Al via il 104esimo @giroditalia di ciclismo; 21 tappe da #Torino a #Milano, si celebrano i 90 anni della #magliaRosa ???… - pupuaou : domani c'è il giro d'Italia pezzi schifosi dimmerda -