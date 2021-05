Eleonora Daniele pronta a cambiare vita e a lasciare la tv | “Mi vedo esercitare da psicologa”

(Di venerdì 7 maggio 2021) Dopo il successo di Storie Italiane, la celebre conduttrice e giornalistasi starebbe preparando ala TV tra lo stupore degli spettatori: “Mi sto costruendo il mio futuro da psicoterapeuta. Da grande farò la”.: “Unafutura“ L’inaspettata rivelazione arriva sulla rivista Diva e Donna, durante un’intervista molto personale in cuiha raccontato anche della suaprivata e della sua bambina Carlotta. “Unaparallela? No, unafutura. Da qui a 5 anni midacon tanto di diploma”, ha proseguito sulle pagine del settimanale. ...

Advertising

GossipItalia3 : Eleonora Daniele vuole la seconda laurea, cosa farà da grande: il suo piano B #gossipitalianews - BISLACCO3 : RT @ivanburatti: Voglio spezzare una lancia a favore di Barbara d’Urso. Quando spunta il tema della pornografia dei sentimenti, dell’impera… - infoitcultura : Eleonora Daniele: Voglio un altro figlio - Italia_Notizie : Eleonora Daniele: “Questo sarà il mio futuro. Da qui a cinque anni mi vedo esercitare da psicologa” - FQMagazineit : Eleonora Daniele: “Questo sarà il mio futuro. Da qui a cinque anni mi vedo esercitare da psicologa” -

Ultime Notizie dalla rete : Eleonora Daniele

Santa Maria di Cles, in rappresentanza della Valle di Non e Sole,Pizzini, Presidente dell'... di Fassa, in rappresentanza della Piana Rotaliana e delle Valli di Fiemme e Fassa, e...Nella vita bisogna sempre avere un piano B. Questo sembra dire tra le righe, la conduttrice di 'Storie Italiane' , consueto appuntamento del mattino di Raiuno. Nonostante il successo della trasmissione, la conduttrice non vede il suo futuro sul piccolo ...Nella vita bisogna sempre avere un piano B. Questo sembra dire tra le righe Eleonora Daniele, la conduttrice di "Storie Italiane".� Newyorkese, ma il sangue è italiano, bella, sportiva e sempre sul pezzo: lei è Justine Mattera. Direste mai che oggi compie solamente 50 anni? Ebenne sì, la bellissima showgirl dal fisico mozzaf ...