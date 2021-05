Durigon | il Pd non segue il M5S Draghi non vuole altre tensioni

Leggi su affaritaliani

(Di venerdì 7 maggio 2021) Nuova frattura per l'asse Pd-M5S. I Democratici - secondo quanto Affaritaliani.it è in grado di rivelare -, almeno per il momento, non intendono seguire i pentastellati sulla mozione di sfiducia al sottosegretario all'Economia della Lega Claudio, presentata mercoledì scorso a Montecitorio. Dal partito di Enrico Letta sottolineano prima di tutto il principio del...