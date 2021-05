David Tennant reciterà con Emilia Clarke e Hugh Laurie in Il prodigioso Maurice (Di venerdì 7 maggio 2021) L'attore David Tennant è entrato a far parte del cast di Il prodigioso Maurice, il film originale Sky con star Emilia Clarke e Hugh Laurie. David Tennant è il nuovo arrivo nel cast di Il prodigioso Maurice Maurice, il film animato che verrà prodotto per Sky che aveva già tra i suoi protagonisti Emilia Clarke e Hugh Laurie. L'adattamento del romanzo scritto da Terry Pratchett verrà distribuito su Sky Cinema e la piattaforma di streaming NOW nel corso del 2022. La produzione del progetto, che verrà diretto da Toby Genkle e Florian Westermann, sarà curata da Studio Rakete e Red Star Animation. In The ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 7 maggio 2021) L'attoreè entrato a far parte del cast di Il, il film originale Sky con starè il nuovo arrivo nel cast di Il, il film animato che verrà prodotto per Sky che aveva già tra i suoi protagonisti. L'adattamento del romanzo scritto da Terry Pratchett verrà distribuito su Sky Cinema e la piattaforma di streaming NOW nel corso del 2022. La produzione del progetto, che verrà diretto da Toby Genkle e Florian Westermann, sarà curata da Studio Rakete e Red Star Animation. In The ...

