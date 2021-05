Coronavirus, il monitoraggio Iss: indice Rt in lieve aumento, ora è a 0,87. Attesa per i nuovi colori delle regioni (Di venerdì 7 maggio 2021) Continua a salire, anche se lievemente, l’indice di contagio del Coronavirus nel nostro Paese. Secondo il consueto monitoraggio dell’Iss, relativo al periodo 26 aprile-2 maggio, l’Rt si attesta a quota 0.89, in aumento rispetto allo 0,85 di venerdì scorso e al dato ancora precedente (0.81). Va ricordato però che l’indice si basa solo sui casi sintomatici e l’attuale stima ancora non riesce a fotografare le conseguenze delle riaperture disposte il 26 aprile (bisogna aspettare almeno 14 giorni prima che gli eventuali nuovi contagi vengano intercettati). Segnali positivi arrivano invece dall’incidenza per 100mila abitanti che continua a calare, passando dai 146 positivi su 100mila di una settimana fa a 127 su 100mila (circa la metà rispetto al limite di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 7 maggio 2021) Continua a salire, anche semente, l’di contagio delnel nostro Paese. Secondo il consuetodell’Iss, relativo al periodo 26 aprile-2 maggio, l’Rt si attesta a quota 0.89, inrispetto allo 0,85 di venerdì scorso e al dato ancora precedente (0.81). Va ricordato però che l’si basa solo sui casi sintomatici e l’attuale stima ancora non riesce a fotografare le conseguenzeriaperture disposte il 26 aprile (bisogna aspettare almeno 14 giorni prima che gli eventualicontagi vengano intercettati). Segnali positivi arrivano invece dall’incidenza per 100mila abitanti che continua a calare, passando dai 146 positivi su 100mila di una settimana fa a 127 su 100mila (circa la metà rispetto al limite di ...

danruper : RT @FQLive: #ULTIMORA Coronavirus, il monitoraggio Iss: 'Indice Rt in lieve aumento: ora è a 0,87' - sissiisissi2 : RT @FQLive: #ULTIMORA Coronavirus, il monitoraggio Iss: 'Indice Rt in lieve aumento: ora è a 0,87' - Radio1Rai : ??Sale l’indice RT di contagio del coronavirus: passa dallo 0,85 della scorsa settimana a 0,89. È questo il valore a… - MassimoChiaram7 : RT @FQLive: #ULTIMORA Coronavirus, il monitoraggio Iss: 'Indice Rt in lieve aumento: ora è a 0,87' - fattoquotidiano : RT @FQLive: #ULTIMORA Coronavirus, il monitoraggio Iss: 'Indice Rt in lieve aumento: ora è a 0,87' -