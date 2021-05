Coltivazione di marijuana | sequestrate oltre 100 piante | nei guai 47enne

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 7 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiLa sera di ieri, i Carabinieri della tenenza di Pagani hanno arrestato in flagranza del reato diillecita e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti undi Nocera Inferiore già noto per precedenti di altra tipologia. L’operazione è scaturita nell’ambito dei servizi di controllo del territorio espletati dalla tenenza nel proprio territorio di competenza, nel corso dei quali una pattuglia ha effettuato una perquisizione d’iniziativa all’interno di un fondo di proprietà del predetto in zona Macinanti, comprendente terreno incolto e un manufatto adibito a deposito. Nel corso della perquisizione, è stata individuata dagli operanti una vera e propriadirealizzata all’interno di una serra, munita di sistema di termo ventilazione, lampade di ...