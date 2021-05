Borsa: a Tokyo apertura in lieve ribasso ( - 0,20%) (Di venerdì 7 maggio 2021) La Borsa di Tokyo inizia l'ultima seduta della settimana all'insegna della cautela, malgrado il consolidamento degli indici azionari Usa, a fronte dell'imminente annuncio di un prolungamento dello ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di venerdì 7 maggio 2021) Ladiinizia l'ultima seduta della settimana all'insegna della cautela, malgrado il consolidamento degli indici azionari Usa, a fronte dell'imminente annuncio di un prolungamento dello ...

Advertising

giornaleradiofm : Borsa: a Tokyo apertura in lieve ribasso (-0,20%): (ANSA) - TOKYO, 07 MAG - La Borsa di Tokyo inizia l'ultima sedut… - fisco24_info : Borsa: a Tokyo apertura in lieve ribasso (-0,20%): Timori da prolungamento stato emergenza Giappone - iconanews : Borsa: a Tokyo apertura in lieve ribasso (-0,20%) - C_Randieri : Agenzia_Ansa 'La Borsa di Tokyo avvia la prima seduta della settimana in rialzo dopo la lunga pausa festiva della G… - ansa_economia : Borsa: a Tokyo apertura in rialzo (+0,68%). Ottimismo su trimestrali dopo festività 'Golden Week' #ANSA -