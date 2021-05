Benevento, dal 10 maggio interventi di derattizzazione e disinfestazione larvicida (Di venerdì 7 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – L’Asl di Benevento, attraverso la Timeos srl, nei giorni 10, 11, 12, 13 e 14 maggio, a partire dalle ore 8:30, provvederà a effettuare il 3° ciclo di trattamenti di derattizzazione e di disinfestazione larvicida nella città di Benevento. Inoltre, nei giorni 17, 18, 19 e 20 maggio, a partire dalle ore 23, l’Asl provvederà a effettuare il 2° ciclo di disinfestazione larvicida associato alla disinfezione. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 7 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– L’Asl di, attraverso la Timeos srl, nei giorni 10, 11, 12, 13 e 14, a partire dalle ore 8:30, provvederà a effettuare il 3° ciclo di trattamenti die dinella città di. Inoltre, nei giorni 17, 18, 19 e 20, a partire dalle ore 23, l’Asl provvederà a effettuare il 2° ciclo diassociato alla disinfezione. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

