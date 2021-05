Ascolti tv 6 maggio 2021 | la fiction con Daniele Liotti fa più del doppio di Pio e Amedeo in replica

(Di venerdì 7 maggio 2021)tv: Rai1 stravince senza concorrenza Una vittoria a mani basse per Rai1, che con Un passo dal cielo 6 senza una vera concorrenza ha registrato il 21,8% di share media con 4,860 milioni di telespettatori. Settimana scorsa la stessa serie conaveva raccolto il 20,2% e 4,7 milioni. Con meno della metà deglisi piazza Il meglio di Felicissima sera con Pio esu Canale5 all’11% e 2,095 milioni d’italiani collegati. Sette giorni fa l’ammiraglia Mediaset aveva portato a casa il 16,5% e 2,871 milioni con L’Isola dei Famosi. Terza piazza per Amore criminale – Storie di femminicidio su Rai3 al 6,3% e 1,526 milioni di contatti. Giovedì scorso lo stesso programma aveva fatto il 4,9% e 1,2 milioni.tv altre reti Giù dal podio la semifinale di Europa ...

Advertising

infoitcultura : Ascolti ieri, 6 maggio: Un passo dal cielo, Il meglio di Felicissima sera - infoitcultura : Ascolti tv giovedì 6 maggio 2021 - davidemaggio : #AscoltiTV | Giovedì 6 Maggio 2021· Un Passo dal Cielo (21.8%) doppia il meglio di Pio e Amedeo (11%). Cresce Amo… - AndreaAAmato : #Ascoltitv 6 maggio 2021: la fiction con Daniele Liotti fa più del doppio di Pio e Amedeo in replica. Un passo dal… - tvzoomitalia : #Ascoltitv 6 maggio 2021: la fiction con Daniele Liotti fa più del doppio di Pio e Amedeo in replica. Un passo dal… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti maggio

Clamoroso flop per la puntata speciale di Felicissima Sera. Risale e trionfa la fiction di Rai1 con Daniele Liotti. Ottimi risultati per Amore ...Tv giovedì 62021. Dalle ore 10 di oggi i dati di ascolto e share di ieri relativi a tutte le principali reti televisive italiane. Ti ricordiamo che se non visualizzi i dati di ascolto ...E' iniziata da poco l'udienza di oggi 7 maggio 2021 del processo sull'omicidio di Serena Mollicone. A sorpresa, nell'aula allestita presso i locali dell'Univeristà ...Drastica decisione dei vertiti Mediaset sui programmi Pomeriggio 5 e Domenica Live, ecco il motivo che fa tremare Barbara D'urso.