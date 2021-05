Ambra Angiolini e Renga: dopo anni i motivi dell’addio | La triste verità (Di venerdì 7 maggio 2021) Ambra Angiolini è un’attrice e conduttrice affermata e di successo. In passato ha avuto una lunga relazione con Francesco Renga e la loro rottura ha deluso moltissimo i fan della coppia. dopo anni finalmente arrivano i motivi Ambra Angiolini e Francesco Renga-political24Ambra Angiolini ha esordito nel programma Bulli e pupe trovando subito la sua strada nel mondo dello spettacolo che ha esplorato in vari contesti e ruoli, dalla tv al cinema passando per la radio. dopo la sua lunga relazione col collega Francesco Renga nel 2017 ha ritrovato l’amore con Massimiliano Allegri, una storia che i due vivono con discrezione, stando il più lontano possibile dal flash dei ... Leggi su cityroma (Di venerdì 7 maggio 2021)è un’attrice e conduttrice affermata e di successo. In passato ha avuto una lunga relazione con Francescoe la loro rottura ha deluso moltissimo i fan della coppia.finalmente arrivano ie Francesco-political24ha esordito nel programma Bulli e pupe trovando subito la sua strada nel mondo dello spettacolo che ha esplorato in vari contesti e ruoli, dalla tv al cinema passando per la radio.la sua lunga relazione col collega Francesconel 2017 ha ritrovato l’amore con Massimiliano Allegri, una storia che i due vivono con discrezione, stando il più lontano possibile dal flash dei ...

