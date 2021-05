All’asta l’ultima sopravvissuta tra le hypercar di Fast and Furious 7 (Di venerdì 7 maggio 2021) Lykan HyperSportNella saga di Fast & Furious le auto sono le protagoniste principali, alla stregua degli attori. La prima pellicola, uscita nell’ormai lontano 2001, ha dato il via a una serie di successo dove, nelle innumerevoli scene spettacolari, la fisica non viene quasi mai contemplata. Tra le auto iconiche che hanno contribuito a decretare il successo del film c’è sicuramente l’esotica W Motors Lykan HyperSport. Si tratta di un’hypercar di una casa libanese fondata nel 2012, che viene utilizzata nel Fast & Furious 7, uscito nel 2015. Prodotta precedentemente in solo 7 esemplari, per il film ne sono state realizzate ulteriori 10 unità mettendole a disposizione esclusiva della casa di produzione del film come “stunt vehicle”. Si tratta dell’auto che viene utilizzata da Vin Diesel e Paul ... Leggi su wired (Di venerdì 7 maggio 2021) Lykan HyperSportNella saga dile auto sono le protagoniste principali, alla stregua degli attori. La prima pellicola, uscita nell’ormai lontano 2001, ha dato il via a una serie di successo dove, nelle innumerevoli scene spettacolari, la fisica non viene quasi mai contemplata. Tra le auto iconiche che hanno contribuito a decretare il successo del film c’è sicuramente l’esotica W Motors Lykan HyperSport. Si tratta di un’di una casa libanese fondata nel 2012, che viene utilizzata nel7, uscito nel 2015. Prodotta precedentemente in solo 7 esemplari, per il film ne sono state realizzate ulteriori 10 unità mettendole a disposizione esclusiva della casa di produzione del film come “stunt vehicle”. Si tratta dell’auto che viene utilizzata da Vin Diesel e Paul ...

