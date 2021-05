Ai domiciliari Claudio Pinti, che diffondeva l’Hiv. La ex: «Tradita dalla legge, ora me lo troverò in ospedale» (Di venerdì 7 maggio 2021) Accolta la richiesta di scarcerazione presentata dall’avvocato, per permettere all’uomo di curarsi. Il drammatico video su Facebook della donna che lo denunciò: «Quella persona ha fatto tanto male, verrà nel mio stesso centro dove mi curo» Leggi su corriere (Di venerdì 7 maggio 2021) Accolta la richiesta di scarcerazione presentata dall’avvocato, per permettere all’uomo di curarsi. Il drammatico video su Facebook della donna che lo denunciò: «Quella persona ha fatto tanto male, verrà nel mio stesso centro dove mi curo»

Je_Scotti : RT @RiccardoBathur1: @borghi_claudio @RaffaeleF4 La scelta strategica è l'incremento delle cure domiciliari, che se implementate annullano… - 5y82C : @matteosalvinimi @borghi_claudio Terrorizzare è certo !non si parla neanche delle cure domiciliari e non comprend… - RiccardoBathur1 : @borghi_claudio @RaffaeleF4 La scelta strategica è l'incremento delle cure domiciliari, che se implementate annulla… - 5y82C : @borghi_claudio Caro Borghi non comprendo perché il.ministro speranza e l'Aifa fanno ricorso al Consiglio di stato… - abu23994184 : IN ITALIA LA GIUSTIZIA E' MALATA TERMINALE???? -