Weekend soleggiato e caldo | poi torna il maltempo | le previsioni meteo

(Di giovedì 6 maggio 2021) La situazione instabile – interrotta da pause più soleggiate e calde – continuerà per tutto il mese di maggio. Dopo unall’insegna del sole, la prossima settimana il tempo è destinato a peggiorare pesantemente. Da lunedì un vortice ciclonico carico di temporali inizierà a coinvolgere il Nord Ovest con piogge sempre più intense. Tra martedì e venerdì ilsi estenderà anche al resto d'Italia. In questo contesto le temperature subiranno una nuova diminuzione, soprattutto nelle zone piovose. L’alta pressione rimarrà lontana dal nostro Paese e saranno parecchie le incursioni temporalesche specie al Centro Nord.Leal Nordincerto sulle regioni settentrionali con piogge sulle Alpi, parte della Liguria e il Friuli Venezia Giulia. In queste zone saranno possibili temporali locali. Parzialmente ...

Le condizioni meteo sono variabili sull'Italia, influenzate dalle correnti atlantiche. Nelle prossime ore avremo sole ma anche piogge e rovesci, accompagnati da vento forte. Il maltempo colpirà soprat ...