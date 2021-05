Vaccini decisivi per sconfitta pandemia e ripartenza (Di giovedì 6 maggio 2021) “La primavera rappresenta il momento della rinascita di cui tutti sentiamo un grande bisogno. Iniziative come Monfalcone in fiore ci offrono un senso di speranza dopo un periodo molto difficile. Ancora una volta questa città riesce a trasmettere un messaggio di positività e di voglia di futuro”.Lo ha affermato l’assessore al Patrimonio, Sebastiano Callari, che questa mattina, insieme al sindaco Anna Cisint, ha inaugurato l’edizione 2021 di Monfalcone in fiore, il mercato florivivaistico che fino a domenica 9 maggio si estenderà tra piazza della Repubblica e piazza Unità.“I dati sulla diffusione del Covid in Friuli Venezia Giulia sono in netto calo – ha ricordato Callari -. Questi numeri, ogni giorno più confortanti, ci fanno sperare di essere alla fine di un incubo che speriamo non si ripresenti mai più”. “Cogliamo questa occasione di festa per sottolineare l’importanza di aderire ... Leggi su udine20 (Di giovedì 6 maggio 2021) “La primavera rappresenta il momento della rinascita di cui tutti sentiamo un grande bisogno. Iniziative come Monfalcone in fiore ci offrono un senso di speranza dopo un periodo molto difficile. Ancora una volta questa città riesce a trasmettere un messaggio di positività e di voglia di futuro”.Lo ha affermato l’assessore al Patrimonio, Sebastiano Callari, che questa mattina, insieme al sindaco Anna Cisint, ha inaugurato l’edizione 2021 di Monfalcone in fiore, il mercato florivivaistico che fino a domenica 9 maggio si estenderà tra piazza della Repubblica e piazza Unità.“I dati sulla diffusione del Covid in Friuli Venezia Giulia sono in netto calo – ha ricordato Callari -. Questi numeri, ogni giorno più confortanti, ci fanno sperare di essere alla fine di un incubo che speriamo non si ripresenti mai più”. “Cogliamo questa occasione di festa per sottolineare l’importanza di aderire ...

salernonotizie : Quarta ondata covid? Tra varianti, vaccini per il fisico Battiston metà maggio numeri decisivi - TgrRai : RT @TgrRaiVeneto: #Verona ricoveri in calo ma lentamente. Decisivi i prossimi mesi. Claudio Micheletto che dirige la terapia intensiva: 'Se… - TgrRaiVeneto : #Verona ricoveri in calo ma lentamente. Decisivi i prossimi mesi. Claudio Micheletto che dirige la terapia intensiv… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini decisivi Vacanze 2021: il 70% degli italiani cerca un alloggio ecosostenibile Tuttavia, due fattori saranno decisivi: 1) l'efficacia dei vaccini Covid - 19 nel prevenire la trasmissione e 2) l'attuazione delle politiche di sicurezza e salute. I Paesi dell'UE saranno ...

"A ottobre tutto daccapo": cosa ci aspetta dopo l'estate Saranno decisivi i mesi di settembre ed ottobre. Qualora si continuasse a vaccinare con questa ... Tutti i vaccini disponibili, fino adesso, si sono rivelati efficaci anche contro la variante indiana . ...

Un quarto degli italiani ha ricevuto almeno una dose di vaccini. Anziani: Trento e Bolzano al top Il monitoraggio della fondazione Gimbe: negli ultimi giorni un'accelerazione, ma restano differenze fra le regioni e non si manitene il livello ottimale di almeno 500 mila somministrazioni quotodiane ...

