Se porte girevoli e conflitto di interessi non sono un problema per i partiti, devono intervenire i cittadini (Di giovedì 6 maggio 2021) L’unanimismo che in Italia unisce tutti i partiti nella sottovalutazione del fenomeno sempre più diffuso e trasversale delle porte girevoli, ovvero del passaggio senza filtri o periodi di raffreddamento tra l’esercizio di cariche istituzionali o ruoli pubblici per ex ministri, eletti, nominati, vertici di società pubbliche e l’assunzione di incarichi dirigenziali in enti privati nonché l’esercizio di lobbying, conferma quanto sia necessario ed urgente intervenire. Più l’esistenza del problema è negata dalla politica, che si trincera dietro affermazioni trasversalmente sconcertanti e al limite dell’irrisione nei confronti degli elettori, più i cittadini hanno modo di rendersi conto che regolare finalmente in modo serio conflitto di interessi e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 6 maggio 2021) L’unanimismo che in Italia unisce tutti inella sottovalutazione del fenomeno sempre più diffuso e trasversale delle, ovvero del passaggio senza filtri o periodi di raffreddamento tra l’esercizio di cariche istituzionali o ruoli pubblici per ex ministri, eletti, nominati, vertici di società pubbliche e l’assunzione di incarichi dirigenziali in enti privati nonché l’esercizio di lobbying, conferma quanto sia necessario ed urgente. Più l’esistenza delè negata dalla politica, che si trincera dietro affermazioni trasversalmente sconcertanti e al limite dell’irrisione nei confronti degli elettori, più ihanno modo di rendersi conto che regolare finalmente in modo seriodie ...

