Salvini: "La Lega chiederà l'abolizione del coprifuoco in Cdm" (Di giovedì 6 maggio 2021) AGI - "La settimana prossima gli esponenti della Lega chiederanno, in Consiglio dei ministri, il ritorno alla vita, al lavoro e alla libertà. Quindi al lavoro dentro e fuori, al chiuso e all'aperto, di mattina e di sera, e la cancellazione del coprifuoco, fidandoci del buonsenso degli italiani". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, a Porta a porta in onda giovedì 6 maggio. "La nostra richiesta, in base ai dati, è di adeguarci al livello europeo. Di fare quello che si fa a Bruxelles, a Londra, a Stoccolma, a Madrid. Non possiamo permetterci di continuare con le restrizioni, con le chiusure, coi controlli a tappeto. Non è che per timore che qualcuno passi col rosso io tolgo la patente a tutti. Per quello che mi riguarda, quindi, coprifuoco stop, out". I dati in miglioramento "La mia ...

