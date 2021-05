Riparte il cinema in sala, Woody Allen traina le programmazioni (Di giovedì 6 maggio 2021) Dopo interminabili mesi, Riparte la stagione del cinema in sala, e anziché riproporre film già ampiamente usurati dalle piattaforme, cinque saranno i principali titoli delle programmazioni, uno su ... Leggi su giornaledellospettacolo.globalist (Di giovedì 6 maggio 2021) Dopo interminabili mesi,la stagione delin, e anziché riproporre film già ampiamente usurati dalle piattaforme, cinque saranno i principali titoli delle, uno su ...

Advertising

solocine : Covid: a Bolzano il cinema riparte con Corona-Pass - NBCreteregione : COVID: A BOLZANO IL CINEMA RIPARTE CON CORONA-PASS - - AnsaTrentinoAA : Covid: a Bolzano il cinema riparte con Corona-Pass. Filmclub prima sala ad aprire in Alto Adige |#ANSA - LegaDilettanti : Il #MuseodelCalcio riparte: aperte le prenotazioni per le società sportive ?? Tra le novità la sala dei trofei con… - MFulvia : RT @il_piccolo: Un campo a due colori all'ex cinema di Servola per rianimare il rione. L’Asd Servolana, cui è stato affidato lo spazio abba… -