Petrolio: Wti in rialzo a 65,79 dollari, Brent vicino a 70 (Di giovedì 6 maggio 2021) Il prezzo del Petrolio è in rialzo sui mercati. Il Wti con consegna a giugno guadagna lo 0,2% a 65,79 dollari al barile. Mentre a Londra il Brent è vicino a quota 70 dollari: il Brent con consegna a ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 6 maggio 2021) Il prezzo delè insui mercati. Il Wti con consegna a giugno guadagna lo 0,2% a 65,79al barile. Mentre a Londra ila quota 70: ilcon consegna a ...

Ultime Notizie dalla rete : Petrolio Wti Petrolio: Wti in rialzo a 65,79 dollari, Brent vicino a 70 Il prezzo del petrolio è in rialzo sui mercati. Il Wti con consegna a giugno guadagna lo 0,2% a 65,79 dollari al barile. Mentre a Londra il Brent è vicino a quota 70 dollari: il Brent con consegna a luglio viene ...

Petrolio: a 65,22 dollari alle 19.30 Prezzo del greggio Wti a 65,22 dollari per barile alle 19.30. 05 - 05 - 2021 07:30

Mercati Asiatici – Listini in ordine sparso dopo le parole della Yellen, ancora chiuse Cina e Giappone Giornata contrastata le Borse asiatiche, ancora orfane di Cina e Giappone chiuse per festività, dopo la seduta negativa di Wall Street (solo il Dow Jones resiste alle vendite) in scia ai timori su un ...

