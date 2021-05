Papa Francesco stasera su NOVE con lo speciale 'Conversazione con Francesco' in prima visione assoluta (Di giovedì 6 maggio 2021) Papa Francesco torna stasera su NOVE, alle 21:25, con lo speciale Conversazione con Francesco su Vizi e Virtù, in onda in prima visione assoluta. Papa Francesco torna stasera su NOVE, alle 21:25, con lo speciale Conversazione con Francesco su Vizi e Virtù, la versione integrale dell'intimo dialogo tra Papa Francesco e don Marco Pozza, in onda in prima visione assoluta. Il colloquio fresco e confidenziale tra Bergoglio e il cappellano ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 6 maggio 2021)tornasu, alle 21:25, con loconsu Vizi e Virtù, in onda intornasu, alle 21:25, con loconsu Vizi e Virtù, la versione integrale dell'intimo dialogo trae don Marco Pozza, in onda in. Il colloquio fresco e confidenziale tra Bergoglio e il cappellano ...

Advertising

Pontifex_it : Siamo tutti sulla stessa barca e siamo chiamati a impegnarci perché non ci siano più muri che ci separano, non ci s… - vaticannews_it : ???? Qaraqosh e il cammino di riconciliazione indicato dal #Papa A due mesi dalla visita in #Iraq, le parole di don G… - Avvenire_Nei : Livatino, la vita per la giustizia. Un messaggio di papa Francesco ai ragazzi - zazoomblog : Papa Francesco stasera su NOVE con lo speciale Conversazione con Francesco in prima visione assoluta - #Francesco… - MissioMigrantes : RT @Pontifex_it: Siamo tutti sulla stessa barca e siamo chiamati a impegnarci perché non ci siano più muri che ci separano, non ci siano pi… -