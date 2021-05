Palermo, con Filippi è una squadra sempre più camaleontica: mai un undici uguale al precedente (Di giovedì 6 maggio 2021) “Filippi e il Palermo sempre più camaleontico”. Titola così l’edizione odierna del “Giornale di Sicilia”, che punta i riflettori sulla squadra di Giacomo Filippi. In 36 partite la compagine rosanero ha cambiato altrettanti schieramenti. Anzi, in dieci giornate l’ex vice di Roberto Boscaglia ha addirittura messo in campo un undici quasi sempre diverso e ruotato ben ventun elementi tra i titolari. Prima dell’addio, Boscaglia aveva dato una chance dal primo minuto a ventiquattro giocatori in 26 partite. Solo tre in più, giocando più del doppio delle gare. L’allenatore originario di Partinico ha certamente dovuto fare i conti con diverse assenze e calciatori indisponibili che lo hanno costretto a scelte quasi obbligate nelle ultime due giornate. Filippi, ... Leggi su mediagol (Di giovedì 6 maggio 2021) “e ilpiù camaleontico”. Titola così l’edizione odierna del “Giornale di Sicilia”, che punta i riflettori sulladi Giacomo. In 36 partite la compagine rosanero ha cambiato altrettanti schieramenti. Anzi, in dieci giornate l’ex vice di Roberto Boscaglia ha addirittura messo in campo unquasidiverso e ruotato ben ventun elementi tra i titolari. Prima dell’addio, Boscaglia aveva dato una chance dal primo minuto a ventiquattro giocatori in 26 partite. Solo tre in più, giocando più del doppio delle gare. L’allenatore originario di Partinico ha certamente dovuto fare i conti con diverse assenze e calciatori indisponibili che lo hanno costretto a scelte quasi obbligate nelle ultime due giornate., ...

Advertising

repubblica : Cinque minuti da soli con un'opera d'arte: l'idea dell'Abatellis per la ripartenza - GiornaleLORA : Palermo AMG Energia punta sull’idrogeno, borsa di studio per dottorato di ricerca in partnership con Università e C… - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Catania, pescatori sportivi con reti da posta: multe e sequestri - liberosam : @Iv_palermo @matteorenzi Sei stato al governo E ora F1 Ma come fai con un mutuo da pagare se ricordo bene - WiAnselmo : #Palermo, con Filippi è una squadra sempre più camaleontica: mai un undici uguale al precedente -