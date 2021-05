Misano punta già sulla riapertura ai tifosi Partite le prevendite

(Di giovedì 6 maggio 2021) Sono aperte online ledi biglietti in vista dei due apmenti motoristici dell'estate 2021 alWorld Circuit Marco Simoncelli: il round romagnolo della Superbike e il gran premio ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Misano punta

...le prevendite di biglietti in vista dei due appuntamenti motoristici dell'estate 2021 al... nel 2021 il circuitoa organizzarsi allo stesso modo. L'accelerazione della campagna di ......online le prevendite di biglietti per seguire questi due grandi appuntamenti dei motori al... nel 2021 il circuitoa organizzarsi allo stesso modo. I dettagli L'accelerazione della ...Sono aperte online le prevendite di biglietti in vista dei due appuntamenti motoristici dell’estate 2021 al Misano World Circuit Marco Simoncelli: il round romagnolo della Superbike (11-13 giugno) e i ...Finisce anzitempo il sodalizion tra il campione 2020 del National Trophy 600 e il team EDARD. Il numero 42 affiancherà infatti, a partire dal prossimo round, Marco Bussolotti e Nicholas Luzzi ...