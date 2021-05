L’Ue si muove contro i sussidi esteri La Cina è avvisata

Leggi su formiche

(Di giovedì 6 maggio 2021) Bruxelles ha in progetto di aumentare le difese del mercato singolo europeo. Mercoledì la Commissione europea ha pubblicato una bozza di legge che mira a combattere le “sovvenzioni estere distorsive”, ossia istatali accordati dai governi stranieri alle proprie aziende che finiscono per danneggiare i prodotti delle realtà europee. “I vantaggi ingiusti concessi tramitesono stati a lungo una piaga della concorrenza internazionale, alterano i mercati e assicurano un vantaggio competitivo sulla base del loro sostegno piuttosto che sulla qualità e sull’innovatività dei prodotti in questione”, ha detto il Commissario europeo per il commercio Valdis Dombrovskis. La bozza prevede nuovi poteri per la Commissione, che potrà sorvegliare il mercato singolo alla ricerca di sovvenzioni inique e investigare le fusioni con grandi imprese extraeuropee ...