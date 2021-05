L'Europa distrutta da un asteroide (Di giovedì 6 maggio 2021) Un asteroide ha distrutto una regione larga circa 100 chilometri vicino alla Repubblica Ceca e al confine tedesco. Questo è il risultato di una simulazione che si è svolta alla Planetary Defense Conference di quest'anno. Leggi su aliveuniverse.today (Di giovedì 6 maggio 2021) Unha distrutto una regione larga circa 100 chilometri vicino alla Repubblica Ceca e al confine tedesco. Questo è il risultato di una simulazione che si è svolta alla Planetary Defense Conference di quest'anno.

