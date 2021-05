La sospensione dei brevetti sui vaccini è giusta Ed è liberale

(Di giovedì 6 maggio 2021) “Inon vanno toccati, giù le mani dal libero mercato”. La prima reazione, di pancia, di tanti editorialisti e politici liberali e liberisti di fronte alla decisione di Biden di sospendere la proprietà intellettuali deianti-Covid è di sdegno. Ma come tutte le reazioni istintive, nel giro di mezz’ora si dimostra miope e fallace. Perché sospendere i, oggi, maggio 2021, dopo 15 mesi di pandemia, non solo è una decisionema soprattutto èprerogativa di uno stato. Insomma, qui non c’entra nulla la solita polemica fra stato e mercato, fra socialismo e capitalismo. Qui non c’è nessun tentativo di castrare la libera iniziativa economica né assoggettare il privato al pubblico. E il fatto che la storica decisione venga proprio dagli Stati Uniti, ...

peppeprovenzano : Gli Stati Uniti hanno annunciato che sosterranno la sospensione dei #brevetti sui vaccini #Covid. L’America ha r… - riotta : La svolta di @JoeBiden sulla sospensione dei brevetti vaccini #Covid una delle più importanti mosse di politica int… - Avvenire_Nei : Biden muove il mondo dei vaccini: «Sì alla sospensione dei brevetti» - carlo24 : RT @jacopo_iacoboni: Sulla sospensione dei brevetti vedO alcuni problemi: chi ha finanziato ricerche rischiose e costosissime, se poi deve… - here_forOt5 : RT @ilpost: Gli Stati Uniti sosterranno la sospensione dei brevetti per i vaccini -

Amsterdam, 06 mag 14:15 - I Paesi Bassi apprezzano la posizione costruttiva degli Stati Uniti in merito allabrevetti sui vaccini anti Covid. Lo ha...Il virologo: "Ci vuole una tecnologia, ci vuole una serie di controlli di qualità" L'apertura da parte di Stati Uniti e Unione europea a una possibilebrevetti sui vaccini anti Covid "è un passo importante nella misura in cui indica che si è preso ben atto della necessità di affrontare il problema in modo globale e della necessità ...In questa situazione drammatica globale e sociale "occorre una risposta urgente e straordinaria". È quanto si legge in un tweet della ...Svolta storica negli USA, che rinunciato alla protezione dei brevetti sui vaccini anti-Covid. La decisione è stata presa con entusiasmo dal direttore dell’OMS.