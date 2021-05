Isola dei Famosi | Gilles Rocca umilia Miryea Stabile | “Sei solo merce di scambio”

(Di giovedì 6 maggio 2021)e l’avvertimento a MiryreaLunedì sera su Canale 5 è andato in onda un nuovo appuntamento de L’dei15. In quella circostanza, qualche minuto prima di conoscere l’esito del televoto che lo ha visto perdere, si è voluto togliere qualche sassolino dalle scarpe con dei naufraghi. Nello specifico, L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

MediasetPlay : C’è chi ha la notte dei Golden Globe… noi abbiamo i Golden Social e i protagonisti siete proprio voi: ecco una clas… - gennaromigliore : Con il raggiungimento delle 6.115 dosi somministrate #Procida è isola #CovidFree: un risultato importante che apre… - IsolaDeiFamosi : .@GiuliaSalemi93 stasera sarà di nuovo dei nostro! ?? #Isola - Gianga87 : Protesta dei pescherecci francesi nella Manica, Gb e Francia inviano navi - Europa - ANSA - sighmarty00 : RT @believeinmusic_: Awed é diventato pelle e ossa sull’isola dei famosi, fa quasi impressione per quanto sia dimagrito e ora ho scoperto c… -

Ultime Notizie dalla rete : Isola dei

Il Fatto Quotidiano

Il governo di Parigi appoggia le richiestepescatori francesi ed ha inviato sul posto due ... - Nelle prime ore del mattino due navi da guerra britanniche sono arrivate di fronte all'di Jersey,...Dopo 50 giorni all'Famosi , alcuni naufraghi iniziano a manifestare segni di cedimento dovuti alla mancanza di cibo . Oltre al malessere di Andrea Cerioli, avvenuto durante l'ultima puntata (l' ex tronista, ...Il dato nella settimana dal 28 aprile al 4 maggio. Sotto soglia di saturazione, al 22%, anche le terapie intensive ...La concorrente dell'Isola dei Famosi in versione iberica, parlando con gli altri naufraghi ha ammesso di provare una forte attrazione per Onestini ...