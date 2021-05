In Scozia si vota e gli hacker iraniani tifano indipendenza (Di giovedì 6 maggio 2021) Milioni di cittadini britannici chiamati al voto nella giornata di oggi, in quello che è stato già ribattezzato come un “super giovedì” elettorale: si vota per il Parlamento scozzese, quello gallese, 143 consigli locali e 13 sindaci in Inghilterra, tra cui quello di Londra, mentre nel seggio di Hartlepool si vota per la rielezione di un membro del parlamento britannico. Molte di queste elezioni, come quelle dei sindaci, dovevano essere svolte lo scorso anno, ma sono state posticipate di 12 mesi a causa della pandemia. La conta dei voti inizierà alla chiusura dei seggi, alle 22 ora locale (le 23 in Italia) in Galles e nei centri dove si vota per il sindaco, e i risultati dovrebbero essere noti già nella giornata di venerdì. Procedura diversa invece in Scozia, dove la conta inizierà venerdì e proseguirà in alcune aree ... Leggi su formiche (Di giovedì 6 maggio 2021) Milioni di cittadini britannici chiamati al voto nella giornata di oggi, in quello che è stato già ribattezzato come un “super giovedì” elettorale: siper il Parlamento scozzese, quello gallese, 143 consigli locali e 13 sindaci in Inghilterra, tra cui quello di Londra, mentre nel seggio di Hartlepool siper la rielezione di un membro del parlamento britannico. Molte di queste elezioni, come quelle dei sindaci, dovevano essere svolte lo scorso anno, ma sono state posticipate di 12 mesi a causa della pandemia. La conta dei voti inizierà alla chiusura dei seggi, alle 22 ora locale (le 23 in Italia) in Galles e nei centri dove siper il sindaco, e i risultati dovrebbero essere noti già nella giornata di venerdì. Procedura diversa invece in, dove la conta inizierà venerdì e proseguirà in alcune aree ...

Advertising

you_trend : ???? Oggi fino alle 23 italiane si vota nel #RegnoUnito per le elezioni locali. Da tenere d'occhio sono soprattutto 2… - gigliol55987869 : RT @radioanchio: #Radioanchio @giorgiozanchini #7maggio @Radio1Rai H7:30 Verso la disunione britannica? Oggi si vota in #Scozia, #Galles e… - ottavio1974 : RT @you_trend: ???? Oggi fino alle 23 italiane si vota nel #RegnoUnito per le elezioni locali. Da tenere d'occhio sono soprattutto 2 elezioni… - Moky_1988 : RT @you_trend: ???? Oggi fino alle 23 italiane si vota nel #RegnoUnito per le elezioni locali. Da tenere d'occhio sono soprattutto 2 elezioni… - mareamistral : RT @radioanchio: #Radioanchio @giorgiozanchini #7maggio @Radio1Rai H7:30 Verso la disunione britannica? Oggi si vota in #Scozia, #Galles e… -