Il M5S perso nel suo labirinto: "Ma la democrazia diretta non è finita" (Di giovedì 6 maggio 2021) Sempre più complessa la situazione del Movimento 5 Stelle, vista la battaglia in corso con l'Associazione Rousseau: scontro che rischia di paralizzare la più numerosa forza politica del Parlamento. Proprio quando potrebbe trovare in Giuseppe Conte un nuovo leader. Innanzitutto: con la Piattaforma Rousseau e con Casaleggio è finita? Lo abbiamo chiesto alla senatrice M5S, Alessandra Maiorino. "Per quel che mi riguarda, abbondantemente", la sua risposta. D'accordo con lei è un altro senatore, Vito Petrocelli: "La separazione era nell'aria da tantissimo tempo". Come se ne esce? Con un nuovo movimento fondato da Giuseppe Conte? È una strada che non convince i 5Stelle che abbiamo interpellato. Sergio Battelli, ad esempio, risponde così: "Faccio parte del Movimento dal 2009, per me mollare quel logo che ha fatto tanto e dimostrato tante cose sarebbe veramente ...

