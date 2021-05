Highlights Arsenal-Villarreal 0-0 | semifinale Europa League 2020 2021 VIDEO

(Di giovedì 6 maggio 2021)del match0-0, valido per ladi ritorno di. Gli spagnoli soffrono, rischiano ma si qualificano per la finale. Le speranze di gunners si spengono sui due pali colpiti da uno sfortunato Aubameyang. In alto e di seguito le immagini salienti del match. PAGELLE E TABELLINO DEL MATCH PALO COLPITO DA AUBAMEYANG AL 26? PALO COLPITO DA AUBAMEYANG AL 79? SportFace.

Advertising

Alphazazy3 : RT @SkySport: ? TRIGUEROS COL DIAGONALE VINCENTE ? Villarreal subito avanti contro l'Arsenal ? Chukwueze punta Xhaka e trova il varco giust… - SkySport : ? TRIGUEROS COL DIAGONALE VINCENTE ? Villarreal subito avanti contro l'Arsenal ? Chukwueze punta Xhaka e trova il v… - Fprime86 : RT @SkySport: Guarda gli highlights di Manchester United-Roma e Villarreal-Arsenal. VIDEO #SkyUEL #UEL #SkySport #ManUnitedRoma #Villarreal… - PaoloBMb70 : RT @SkySport: Guarda gli highlights di Manchester United-Roma e Villarreal-Arsenal. VIDEO #SkyUEL #UEL #SkySport #ManUnitedRoma #Villarreal… - UgoBaroni : RT @SkySport: Guarda gli highlights di Manchester United-Roma e Villarreal-Arsenal. VIDEO #SkyUEL #UEL #SkySport #ManUnitedRoma #Villarreal… -

Ultime Notizie dalla rete : Highlights Arsenal

Sky Sport

...subito gol e azioni più importanti della prima metà di gioco e accedere a tutti glidei ... invece, il discorso qualificazione nell'altra partita, quella dell'Emirates Stadium trae ...Su Tv8 infatti andrà in onda una diretta goal che comprenderà anche l'altra semifinale trae Villarreal. Ampio post - partita in chiaro cone interviste. In studio Leo Di Bello, ...Highlights del match Arsenal-Villarreal 0-0, valido per la semifinale di ritorno di Europa League 2020/2021 (VIDEO) ...Guarda gli highlights del match tra Arsenal e Villareal, semifinale di ritorno di Europa League: i gol e la sintesi della partita.