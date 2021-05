F1 | Lewis Hamilton | “Siamo in crescita e voglio confermarlo a Barcellona | chi critica Bottas dovrebbe smetterla”

(Di giovedì 6 maggio 2021)dà il via al suo fine settimana del Gran Premio di Spagna 2021 di Formula Uno dall’alto del primo posto nella classifica del Mondiale e, soprattutto, corroborato dopo la vittoria di Portimao, al termine di un weekend nel quale la sua Mercedes W12 ha dimostrato di essere tornata la vettura di riferimento del lotto, avendo nuovamente raggiunto a livello di prestazioni la RB16B della Red Bull che, nei primi due appuntamenti di Sakhir e Imola, aveva fatto la voce grossa. Il sette volte campione del mondo sbarca, quindi, al Montmelò dicon la chiarissima intenzione di proseguire ed allungare la sua striscia di successi. Il Re Nero, infatti, è reduce da ben quattro affermazioni consecutive sulla pista catalana, delle sue cinque totali. Una occasione ghiottissima, quindi, su un circuito nei quale le Mercedes sono ...

rende onore al suo sfidante per il titolo Max Verstappen in vista del Gp di Spagna. "Penso che l'esperienza aiuterà - aggiunge il pilota inglese - Alla fine i piccoli errori e l'...Il pilota della Mercedes,, nel corso della conferenza stampa di presentazione del Gran Premio di Spagna 2021 , ha spiegato quali potrebbero essere le differenze rispetto a Portimao: 'La questione chiave qui è ...Barcellona, 6 mag. -(Adnkronos) - "Quest’anno c’è una delle battaglie più ravvicinate da molto tempo. Max sta guidando bene. Ha un’auto e un team da titolo e può farcela se loro faranno quello che dev ...Nel giovedì del GP Spagna 2021, Valtteri Bottas si toglie un sassolino dalle scarpe e critica le scelte della Red Bull di Helmut Marko: ecco perché il finnico non teme di essere rimpiazzato a stagione ...