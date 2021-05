Csm | Ardita | “Caso una bufala clamorosa”

(Di giovedì 6 maggio 2021) IlCsm “è una, una cosa che non si può veramente sentire”. Lo ha detto il magistrato Sebastiano, componente del Csm, intervenendo a Piazza Pulita. “Sono basito da quello che ho sentito oggi. Dire che non si possono seguire le vie formali è un’affermazione gravissima”, ha detto riferendosi alle dichiarazioni dell’ex pm Piercamillo Davigo. Per“Davigo aveva tutti gli elementi per capire che questa era una, di cosa doveva preoccuparsi? Questa è la cosa che mi lascia assolutamente di stucco”.si è detto “sicuro che il procuratore Greco ha fatto tutto quello che si doveva fare”. E ha aggiunto di non conoscere l’avvocato Pietro Amara: “Ci ho parlato solo una volta, quando l’ho interrogato nel 2018”. L'articolo proviene da ...

...nei mesi precedenti ma che con i nuovi fatti sembra rafforzarsi nello scenario attuale del. ...in studio sul ruolo di Piercamillo Davigo sul caso specifico è intervenuto il giudice Sebastiano...Perché dopo avere parlato con Storari e aver letto nei verbali che Amara coinvolgeva nella loggia il suo collega delSebastiano, con il quale fondò la corrente Autonomia e Indipendenza ma ...Ma il magistrato Sebastiano Ardita telefona in diretta e attacca Davigo. E’ l’alba di un nuovo scandalo per la magistratura italiana e il CSM? Per capire cosa è successo a “Piazzapulita” bisogna ...Per questi motivi, ha spiegato Davigo al procuratore di Roma Michele Prestipino nella testimonianza resa mercoledì, non ritenne di presentare una relazione o un regolare esposto al Csm, ma di investir ...