Awed è svenuto, è dimagrito troppo: la decisione dall'Isola dei famosi (Di giovedì 6 maggio 2021) L'Isola dei famosi sta diventando impossibile per alcuni naufraghi, anche Awed è svenuto, anche lui è dimagrito così tanto da rischiare per la sua salute. Lo youtuber non sta bene, sono intervenuti i medici per un controllo che ha portato a una decisione. Ogni naufrago reagisce in modo diverso con il poco cibo che riceve ma si attende un comunicato ufficiale per conoscere le nuove decisioni. A circa due mesi alla prima puntata dell'Isola dei famosi 2021 il pubblico inizia a preoccuparsi per la salute di alcuni dei partecipanti e tra questi ci sono sia Awed che Andrea Cerioli. Gilles Rocca è ormai fuori dal reality e mentre Ubaldo sembra si sia ritirato a causa dei denti la produzione ha dato ascolto al popolo del web.

blondeken_ : Awed è in brutte condizioni...è svenuto ieri e spero #isola lo faccia ritirare...sono preoccupato #awed #isoladeifamosi - blublu39 : No raga comunque io spero troppo che Awed si ritiri dall’isola, penso sia arrivato davvero al limite, è troppo magr… - __babygirl__00 : RT @believeinmusic_: Awed é diventato pelle e ossa sull’isola dei famosi, fa quasi impressione per quanto sia dimagrito e ora ho scoperto c… - bea100717 : RT @believeinmusic_: Awed é diventato pelle e ossa sull’isola dei famosi, fa quasi impressione per quanto sia dimagrito e ora ho scoperto c… - cmbabies : RT @believeinmusic_: Awed é diventato pelle e ossa sull’isola dei famosi, fa quasi impressione per quanto sia dimagrito e ora ho scoperto c… -