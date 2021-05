Arsenal-Villarreal stasera in tv in chiaro su Tv8? Canale, orario e diretta streaming (Di giovedì 6 maggio 2021) L’Arsenal ospita il Villarreal nella semifinale di ritorno di Europa League 2020/2021. Dopo la deludente sconfitta per 2-1 nell’andata all’Estadio de la Ceramica, i Gunners proveranno a ribaltare il risultato per centrare la seconda finale in tre anni. Il Villarreal proverà invece a capitalizzare il vantaggio acquisito per centrare l’accesso alla prima finale europea. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 21.00 di giovedì 6 maggio. TV E streaming DEL MATCH La partita non sarà visibile in chiaro su Tv8. Il suddetto Canale trasmetterà infatti una diretta goal che comprenderà anche l’altra semifinale tra Arsenal e Villarreal. Gli appassionati potranno vedere dunque la sfida in esclusiva su Sky Sport ... Leggi su sportface (Di giovedì 6 maggio 2021) L’ospita ilnella semifinale di ritorno di Europa League 2020/2021. Dopo la deludente sconfitta per 2-1 nell’andata all’Estadio de la Ceramica, i Gunners proveranno a ribaltare il risultato per centrare la seconda finale in tre anni. Ilproverà invece a capitalizzare il vantaggio acquisito per centrare l’accesso alla prima finale europea. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 21.00 di giovedì 6 maggio. TV EDEL MATCH La partita non sarà visibile insu. Il suddettotrasmetterà infatti unagoal che comprenderà anche l’altra semifinale tra. Gli appassionati potranno vedere dunque la sfida in esclusiva su Sky Sport ...

Advertising

sportli26181512 : Arsenal-Villarreal, orari e dove vedere la partita di Europa League in tv: I Gunners sfidano gli spagnoli con l'obi… - sportli26181512 : Arsenal-Villarreal, le probabili formazioni della semifinale di Europa League: Ancora tutto aperto tra Arsenal e Vi… - sportface2016 : #calcio #Arsenal-#Villarreal stasera in tv in chiaro su Tv8? Ecco come vedere la semifinale di ritorno di… - Mingaball : RT @infobetting: Pronostici di oggi 6 maggio: Roma-Man United, Arsenal-Villarreal, Benfica-Porto… - underoverbets : RT @infobetting: Pronostici di oggi 6 maggio: Roma-Man United, Arsenal-Villarreal, Benfica-Porto -