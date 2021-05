99 Posse | trent’anni di militanza musicale | ‘O Zulù li racconta

Leggi su zon

(Di giovedì 6 maggio 2021) I progetti per il trentennale dei 99sono tanti. Li anticipa al “Corriere della Sera” il leader ‘OLe celebrazioni per il trentennale di carriera dei 99, gruppo militante nato nel bel mezzo dello “sconquasso” causato dalla caduta del Muro di Berlino, iniziano dal singolo “Comanda la Gang” ma il leader Luca Persico – per tutti ‘O– anticipa, in un’intervista al “Corriere della Sera” che “sarà un 2021 pieno di atti di vitalità, usciranno altri singoli e porteremo la nostra storia in teatro”. La forza di “Comanda la gang”, sta anche nel videoclip che accompagna il brano. Esso vede protagonista una classe di bambini: “Ci sono i mondi più colpiti dalla pandemia”, spiega Persico, “i ragazzi, con un danno enorme per l’apprendimento e la cultura in generale. Ci sono già due annate di quattordicenni ...