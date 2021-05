Zanzare geneticamente modificate rilasciate negli USA (Di mercoledì 5 maggio 2021) Prime – Dopo dieci anni di lotte per ottenere l’approvazione da parte delle autorità e l’accettazione da parte delle popolazioni locali, un’azienda di biotecnologie, la Oxitec, ha rilasciato per la prima volta, negli Stati Uniti, all’aria aperta, Zanzare maschi geneticamente modificate, note come OX5034. L’obiettivo è quello di ridurre la popolazione di Zanzare portatrici di malattie letali. L’esperimento, lanciato alla fine di aprile nelle Florida Keys (una striscia di isole tropicali che si estende al largo della punta meridionale dello stato americano della Florida, tra l’Oceano Atlantico e il Golfo del Messico), mette alla prova un metodo del tutto innovativo per sopprimere le Zanzare selvatiche Aedes aegypti , portatrici di malattie come Zika, dengue, chikungunya e febbre ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 5 maggio 2021) Prime – Dopo dieci anni di lotte per ottenere l’approvazione da parte delle autorità e l’accettazione da parte delle popolazioni locali, un’azienda di biotecnologie, la Oxitec, ha rilasciato per la prima volta,Stati Uniti, all’aria aperta,maschi, note come OX5034. L’obiettivo è quello di ridurre la popolazione diportatrici di malattie letali. L’esperimento, lanciato alla fine di aprile nelle Florida Keys (una striscia di isole tropicali che si estende al largo della punta meridionale dello stato americano della Florida, tra l’Oceano Atlantico e il Golfo del Messico), mette alla prova un metodo del tutto innovativo per sopprimere leselvatiche Aedes aegypti , portatrici di malattie come Zika, dengue, chikungunya e febbre ...

