“Sei una tr***!” Rosalinda Cannavò | lo scherzo delle Iene finisce malissimo Attimi di tensione con Andrea Zenga | “Io ti ammazzo!”

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Povera, vittima di un terribilede Le. Complice del programma di Italia1 il fidanzato. Tutto inizia dopo che il figlio di Walter, per finta, riceve una proposta di lavoro che prevede di collaborare in veste di co-conduttore con la giovane a un programma tv calcistico estivo. Il provino in studio però è un concerto di battute a doppio senso e avances tutt’altro che velate. Il tutto sotto gli occhi diche comincia a mostrare i primi segni di insofferenza. Dopo qualche orail provino,e la compagna montano in auto. In un amen la siciliana esplode. “Mi sono tenuta perché è lavoro, ma l’avrei presa a sberle”, tuona. A una settimana dal provino, i finti produttori del ...