Pio e Amedeo replicano alle critiche ricevute, ma non convincono (Di mercoledì 5 maggio 2021) Dopo il silenzio, Pio e Amedeo rispondono alle critiche ricevute per il monologo presentanto nell'ultima puntata di Felicissima Sera Dopo il monologo recitato nell'ultima puntata dello show Felicissima sera, Pio e Amedeo hanno preferito il silenzio, ma non per molto. In queste ore, il duo comico ha deciso di replicare a tutti i commenti e alle critiche negative che hanno ricevuto con un lungo post pubblicato su tutti i loro canali social. "Siamo alla Folliaaaa. Qualcuno forse da questo post si aspetta delle SCUSE e lo avvisiamo subito che rimarrà deluso. Pensiamo che moltissime persone che hanno attaccato il nostro monologo non l'abbiano nemmeno visto per intero e che tanti lo abbiano guardato già prevenuti. Bene, ci rivolgiamo a loro, a "voi". Non fate finta di non ... Leggi su 361magazine

