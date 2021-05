Piera Maggio sconvolta in diretta tv: “Cercano il cadavere di Denise. Non ne sapevo nulla” (Di mercoledì 5 maggio 2021) Stamani i giornali hanno dato la notizia che le forze dell’ordine stavano cercando il cadavere della piccola Denise Pipitone. Piera Maggio l’ha scoperto proprio dai media e ospite di Milo Infante a Ore 14 si è sfogata per come ha scoperto le novità sulle indagini. “In questo momento sono scioccata e ho pianto. Ero in lacrime perché io questa notizia l’ho saputa meno di mezz’ora fa dai giornali. Me l’hanno detto attraverso i giornali. Non ne sapevo nulla di queste novità. Che vi devo dire, non me l’aspettavo. Non immaginavo tutto in pompa magna e che si parlasse di un cadavere di Denise. Sono scioccata perché non sapevo che cercassero un corpo. Avrei voluto delicatezza, magari sapere dal mio legale e non dai media. Così non cerco più ... Leggi su biccy (Di mercoledì 5 maggio 2021) Stamani i giornali hanno dato la notizia che le forze dell’ordine stavano cercando ildella piccolaPipitone.l’ha scoperto proprio dai media e ospite di Milo Infante a Ore 14 si è sfogata per come ha scoperto le novità sulle indagini. “In questo momento sono scioccata e ho pianto. Ero in lacrime perché io questa notizia l’ho saputa meno di mezz’ora fa dai giornali. Me l’hanno detto attraverso i giornali. Non nedi queste novità. Che vi devo dire, non me l’aspettavo. Non immaginavo tutto in pompa magna e che si parlasse di undi. Sono scioccata perché nonche cercassero un corpo. Avrei voluto delicatezza, magari sapere dal mio legale e non dai media. Così non cerco più ...

