Ospedale San Giovanni, arriva ‘sniff test’ per recuperare gusto e olfatto (Di mercoledì 5 maggio 2021) Roma – E’ arrivato all’Ospedale San Giovanni di Roma il protocollo di sperimentazione per aiutare chi, dopo essersi ammalato di Covid, ha perso gusto e olfatto. Una sorta di fisioterapia ‘nasale’, sniff-test con odori tipicamente italiani, associata alla somministrazione di un alimento a fini medici speciali a base di PEALut in grado di agire sul controllo delle alterazioni del sistema nervoso centrale. Lo studio, pubblicato sulla rivista scientifica European Review for Medical and Pharmacological Sciences e’ stato avviato all’Ospedale di Fano nel novembre scorso ed e’ coordinato dal team della professoressa Arianna Di Stadio, docente di Neuroscienze all’Universita’ di Perugia e ricercatore onorario per il Dipartimento Neuroscienze Quenn Square Neurology UCL di Londra. Questa recente ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 5 maggio 2021) Roma – E’to all’Sandi Roma il protocollo di sperimentazione per aiutare chi, dopo essersi ammalato di Covid, ha perso. Una sorta di fisioterapia ‘nasale’, sniff-test con odori tipicamente italiani, associata alla somministrazione di un alimento a fini medici speciali a base di PEALut in grado di agire sul controllo delle alterazioni del sistema nervoso centrale. Lo studio, pubblicato sulla rivista scientifica European Review for Medical and Pharmacological Sciences e’ stato avviato all’di Fano nel novembre scorso ed e’ coordinato dal team della professoressa Arianna Di Stadio, docente di Neuroscienze all’Universita’ di Perugia e ricercatore onorario per il Dipartimento Neuroscienze Quenn Square Neurology UCL di Londra. Questa recente ...

