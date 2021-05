L’audizione del direttore di Rai3 Franco Di Mare in Vigilanza: “La Rai è stata crocifissa e condannata. Da Fedez c’è stata manipolazione” (Di mercoledì 5 maggio 2021) Nessuno in Rai ha chiesto preventivamente il testo dell’intervento di Fedez: è questo il punto ribadito dal direttore di Rai3 Franco Di Mare, che nel pomeriggio di oggi, 5 maggio 2021, è stato sentito in audizione in commissione di Vigilanza sul caso Concertone. “La Rai non ha chiesto nulla, è falso dire il contrario”, sottolinea il direttore della rete, che parla di una “polemica basata sulla manipolazione dei fatti, che avrebbe dovuto dimostrare nelle intenzioni dell’autore l’esistenza di una censura che non c’è mai stata”. Questa “manipolazione” avrebbe visto “tutti correre dietro”, senza che “nessuno prendesse il tempo per una verifica attenta”. “La Rai è stata ... Leggi su tpi (Di mercoledì 5 maggio 2021) Nessuno in Rai ha chiesto preventivamente il testo dell’intervento di: è questo il punto ribadito daldiDi, che nel pomeriggio di oggi, 5 maggio 2021, è stato sentito in audizione in commissione disul caso Concertone. “La Rai non ha chiesto nulla, è falso dire il contrario”, sottolinea ildella rete, che parla di una “polemica basata sulladei fatti, che avrebbe dovuto dimostrare nelle intenzioni dell’autore l’esistenza di una censura che non c’è mai”. Questa “” avrebbe visto “tutti correre dietro”, senza che “nessuno prendesse il tempo per una verifica attenta”. “La Rai è...

