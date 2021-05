La Casa di Carta 5, Álvaro Morte dice addio alla serie (Di mercoledì 5 maggio 2021) La Casa di Carta 5, Álvaro Morte dice addio al suo personaggio, il Professore È tempo di addii a La Casa di Carta 5. Dopo cinque stagioni la serie sta per chiudere i battenti e tutti i protagonisti si preparano ad abbandonare le iconiche tute rosse. Con un video sui social, anche Álvaro Morte ha salutato il Professore: “Sto lasciando per l’ultima volta il set de La Casa de Papel. Le parole sono inutili. Sono grato di tutto. Ai fan (i primi ovviamente), a tutta la squadra di Vancouver Media e a Netflix. E a te, caro Professore. Mi mancherà divertirmi così tanto con te. Grazie”, si legge nella didascalia. O la si ama o la si odia, ma è innegabile che la Casa di ... Leggi su zon (Di mercoledì 5 maggio 2021) Ladi5,al suo personaggio, il Professore È tempo di addii a Ladi5. Dopo cinque stagioni lasta per chiudere i battenti e tutti i protagonisti si preparano ad abbandonare le iconiche tute rosse. Con un video sui social, ancheha salutato il Professore: “Sto lasciando per l’ultima volta il set de Lade Papel. Le parole sono inutili. Sono grato di tutto. Ai fan (i primi ovviamente), a tutta la squadra di Vancouver Media e a Netflix. E a te, caro Professore. Mi mancherà divertirmi così tanto con te. Grazie”, si legge nella didascalia. O la si ama o la si odia, ma è innegabile che ladi ...

