«House of the Dragon»: le immagini ufficiali dello spin-off di «Game of Thrones» che vedremo nel 2022 (Di mercoledì 5 maggio 2021) A poche settimane dal primo ciak, HBO decide di infischiarsene di quel detto che vuole che i set blindati siano più interessanti di quelli aperti e di pubblicare le prime immagini di House of the Dragon, il primo spin-off di Game of Thrones che testimonia il bisogno del network di tornare a puntare su un titolo forte in grado di tenere in piedi la baracca per i prossimi decenni. Dopo la scommessa (persa) con Westworld e l’investimento abnorme in diverse produzioni seriali, è chiaro come HBO abbia necessità di ravvivare l’attenzione del pubblico mainstream (e dei grandi investitori di una volta) per cercare di riportare alla vita un franchise, quello di Game of Thrones, che è forse il titolo più forte che la rete abbia regalato dai tempi di Sex and the City. https://twitter.com/HouseofDragon/status/1389958071326175237 Leggi su vanityfair (Di mercoledì 5 maggio 2021) A poche settimane dal primo ciak, HBO decide di infischiarsene di quel detto che vuole che i set blindati siano più interessanti di quelli aperti e di pubblicare le prime immagini di House of the Dragon, il primo spin-off di Game of Thrones che testimonia il bisogno del network di tornare a puntare su un titolo forte in grado di tenere in piedi la baracca per i prossimi decenni. Dopo la scommessa (persa) con Westworld e l’investimento abnorme in diverse produzioni seriali, è chiaro come HBO abbia necessità di ravvivare l’attenzione del pubblico mainstream (e dei grandi investitori di una volta) per cercare di riportare alla vita un franchise, quello di Game of Thrones, che è forse il titolo più forte che la rete abbia regalato dai tempi di Sex and the City. https://twitter.com/HouseofDragon/status/1389958071326175237

SkyTG24 : House of The Dragon: il prequel de Il Trono di Spade arriverà su Sky e NOW nel 2022 - MarioManca : #HouseOfTheDragon : le immagini ufficiali dello spin-off di «Game of Thrones» che vedremo nel 2022 - Deiana_Luca9 : RT @comingsoonit: Siete curiosi di conoscere gli antenati di Daenerys Targaryen? Eccoli nelle prime foto ufficiali di #HouseOfTheDragon, pr… - comingsoonit : Siete curiosi di conoscere gli antenati di Daenerys Targaryen? Eccoli nelle prime foto ufficiali di… - statodelsud : House of The Dragon: il prequel de Il Trono di Spade arriverà su Sky e NOW nel 2022 -

Ultime Notizie dalla rete : House the House of the Dragon, nel 2022 su Sky e Now L'attesissimo ritorno a Westeros si fa un po' più vicino con le prime foto ufficiali dal set, appena rilasciate da Hbo, di House of the Dragon, il primo spin - off del Trono di Spade atteso al debutto su Sky e NOW in contemporanea con la messa in onda americana nel 2022. Basata sul romanzo di George R. R. Martin "Fuoco e ...

House of the Dragon su Sky e NOW nel 2022: Le prime foto ufficiali dal set Pronti per "volare" nuovamente a Westeros? Sulle ali dei draghi, si intende. HBO ha rilasciato le prime foto ufficiali di House of the Dragon , l'atteso spin - off de Il Trono di Spade incentrato sull'ascesa e la caduta dei Targaryen, una delle gloriose casate protagoniste della saga dei romanzi de Le cronache del ...

House of the Dragon, nel 2022 su Sky e Now - Tv ANSA Nuova Europa House of the Dragon: ecco le prime immagini ufficiali dello spin-off de Il Trono di Spade! Le prime foto ufficiali di House of The Dragon ci svelano il look di alcuni dei personaggi principali della serie.

House of the Dragon: le prime foto ufficiali dei protagonisti Sky ha condiviso le prime foto ufficiali di House of the Dragon, l'atteso spinoff della serie Il Trono di Spade in arrivo nel 2022 sugli schermi televisivi. House of the Dragon, l'atteso spinoff della ...

L'attesissimo ritorno a Westeros si fa un po' più vicino con le prime foto ufficiali dal set, appena rilasciate da Hbo, diofDragon, il primo spin - off del Trono di Spade atteso al debutto su Sky e NOW in contemporanea con la messa in onda americana nel 2022. Basata sul romanzo di George R. R. Martin "Fuoco e ...Pronti per "volare" nuovamente a Westeros? Sulle ali dei draghi, si intende. HBO ha rilasciato le prime foto ufficiali diofDragon , l'atteso spin - off de Il Trono di Spade incentrato sull'ascesa e la caduta dei Targaryen, una delle gloriose casate protagoniste della saga dei romanzi de Le cronache del ...Le prime foto ufficiali di House of The Dragon ci svelano il look di alcuni dei personaggi principali della serie.Sky ha condiviso le prime foto ufficiali di House of the Dragon, l'atteso spinoff della serie Il Trono di Spade in arrivo nel 2022 sugli schermi televisivi. House of the Dragon, l'atteso spinoff della ...