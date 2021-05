Fnopi “Gli infermieri promuovono il Recovery Plan” (Di mercoledì 5 maggio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “La Missione 6 del Recovery Plan inviato a Bruxelles piace agli infermieri e non solo perchè raddoppia la disponibilità di risorse per l’assistenza sul territorio, ma perchè parla la loro lingua: reti di prossimità, Casa della Comunità, domicilio, Ospedali di comunità. Sono gli strumenti su cui si sta impostando il nuovo modello per dare gambe all’assistenza territoriale del Recovery, in grado di dare da un lato assistenza senza lasciare mai solo nessuno e dall’altro prevenzione per i cittadini, partendo dai 26 milioni con cronicità semplici o complesse che troveranno il loro riferimento nelle Case di comunità, Ospedali di comunità e assistenza domiciliare integrata (Adi), nelle cure domiciliari di II e III livello, nelle cure palliative e negli hospice, fino ai 34,4 milioni di “sani” per i quali le ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 5 maggio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “La Missione 6 delinviato a Bruxelles piace aglie non solo perchè raddoppia la disponibilità di risorse per l’assistenza sul territorio, ma perchè parla la loro lingua: reti di prossimità, Casa della Comunità, domicilio, Ospedali di comunità. Sono gli strumenti su cui si sta impostando il nuovo modello per dare gambe all’assistenza territoriale del, in grado di dare da un lato assistenza senza lasciare mai solo nessuno e dall’altro prevenzione per i cittadini, partendo dai 26 milioni con cronicità semplici o complesse che troveranno il loro riferimento nelle Case di comunità, Ospedali di comunità e assistenza domiciliare integrata (Adi), nelle cure domiciliari di II e III livello, nelle cure palliative e negli hospice, fino ai 34,4 milioni di “sani” per i quali le ...

