Corso Allenatori a Coverciano: presenti in aula De Rossi, Vieri, Del Piero e Matri (Di mercoledì 5 maggio 2021) Prima settimana di lezioni in presenza a Coverciano per gli allievi del Corso Allenatori Uefa B/A: tante ex stelle Prima settimana di lezioni in presenza per gli allievi del Corso Allenatori Uefa B/A a Coverciano. Una classe ricca di nomi noti del calcio italiano, a cominciare dal collaboratore tecnico dello staff del ct Mancini, Daniele De Rossi. Come riporta l'ANSA a seguire le lezioni dal vivo anche il campione del mondo nel 2006, Alessandro Del Piero. E poi ancora: l'ex attaccante azzurro Christian Vieri; i vicecampioni europei del 2012, Ignazio Abate, Federico Balzaretti e Riccardo Montolivo, e ancora Alessandro Matri, Giampaolo Pazzini e David Pizarro. L'articolo proviene da Calcio News 24.

