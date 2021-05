Bruxelles propone uno scudo contro le scalate delle imprese extra Ue. E vuole ridurre la dipendenza dalle materie prime importate (Di mercoledì 5 maggio 2021) La Commissione europea prende posizione contro i tentativi di scalate ad aziende Ue da parte di gruppi che ricevono aiuti di stato fuori dall’Unione. La vicepresidente della Commissione Margrethe Vestager ha proposto una legge per limitare acquisizioni con queste caratteristiche. La proposta di “scudo” va a inserirsi nel tentativo di rafforzare l’autonomia strategica dell’Unione e ridurne la dipendenza da altri Paesi – a partire dalla Cina – per quanto riguarda l’approvvigionamento delle materie prime. Al documento, che aggiorna la strategia industriale approvata il 10 marzo 2020, viene allegata un’analisi di 137 prodotti che arrivano a rappresentare il 6% del valore totale delle importazioni dell’Ue in settori strategici. L’elenco è vasto e va ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 5 maggio 2021) La Commissione europea prende posizionei tentativi diad aziende Ue da parte di gruppi che ricevono aiuti di stato fuori dall’Unione. La vicepresidente della Commissione Margrethe Vestager ha proposto una legge per limitare acquisizioni con queste caratteristiche. La proposta di “” va a inserirsi nel tentativo di rafforzare l’autonomia strategica dell’Unione e ridurne lada altri Paesi – a partire dalla Cina – per quanto riguarda l’approvvigionamento. Al documento, che aggiorna la strategia industriale approvata il 10 marzo 2020, viene allegata un’analisi di 137 prodotti che arrivano a rappresentare il 6% del valore totaleimportazioni dell’Ue in settori strategici. L’elenco è vasto e va ...

