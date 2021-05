anteprima24 : ** Auto “ariete” contro #Armeria, rubati cinque fucili ** - LoSparaCazzate : RT @kenyaEin: I portatori di occhiali quando entrano in un supermercato con una maschera, hanno circa 10 secondi per memorizzare la mappa d… - RaffaeleF4 : RT @kenyaEin: I portatori di occhiali quando entrano in un supermercato con una maschera, hanno circa 10 secondi per memorizzare la mappa d… - kenyaEin : I portatori di occhiali quando entrano in un supermercato con una maschera, hanno circa 10 secondi per memorizzare… -

Ultime Notizie dalla rete : Auto ariete

A bordo di una Ford Focus con targa straniera utilizzata, come, si sono introdotti all'interno dell'attività commerciale sfondando le barriere di protezione. Sul posto sono intervenuti i ...Ladri in azione a Torrione. All'alba di oggi, poco dopo le 5, sono entrati in azione in un'armeria di via Galloppo. A bordo di una Ford Focus con targa straniera utilizzata, come, si sono introdotti - come riporta il sito web lacittadisalerno.it - all'interno dell'attività commerciale sfondando le barriere di protezione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.Salerno – È di cinque fucili il bottino del furto effettuato nella notte nell’Armeria “Calibre Magnum” di via Galloppo. Alle 5.30 di oggi è stata perpetrata una “spaccata”, questo il termine utilizzat ...StampaLadri in azione a Torrione. All’alba di oggi, poco dopo le 5, sono entrati in azione in un’armeria di via Galloppo. A bordo di una Ford Focus con targa straniera utilizzata, come ariete, si sono ...